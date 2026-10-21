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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الزراعة: إنشاء شركة للتحوّل الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوزيع الأسمدة

وزير الزراعة
وزير الزراعة
رحمة سمير

قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، إن الوزارة وضعت استراتيجية من 4 محاور، تتضمن العديد من القطاعات، مثل التوسع الأفقي والرأسي وتنمية الثروة الحيوانية، لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.
 


جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل»، اليوم الأربعاء، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن جلسات «منتدى مصر 2026»، المنعقد بالعاصمة الجديدة.


وكشف وزير الزراعة عن إنشاء شركة للتحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر لتوزيع الأسمدة، لافتًا إلى أن دعم المزارع في مجال الأسمدة بلغ نحو 5 مليارات جنيه.

وأكد فاروق العمل على تحسين الأراضي من خلال تجميع الحيازات الزراعية، لافتًا إلى أن الحيازات المجمعة تجاوزت 2.5 مليون فدان، باستخدام الأساليب الحديثة في الزراعة، عن طريق التسوية بالليزر والعمل على مصاطب، مشيرًا إلى استهداف الوصول إلى 3.5 مليون فدان خلال العام الحالي.

وأوضح أنه نتيجة لقفزات الإنتاج وتحسن جودته، شهدت الصادرات الزراعية المصرية طفرة غير مسبوقة، حيث ارتفع حجم الصادرات من نحو 2.77 مليون طن عام 2014 إلى 9.5 مليون طن عام 2025، بنسبة زيادة تجاوزت 300%، وهو ما يمثل إنجازًا نوعيًا للأمن الاقتصادي، نتيجة التوسع في فتح أسواق جديدة، مع ضمان انسياب حركة الصادرات وإزالة أي معوقات تواجهها، سواء من خلال فرض قيود مؤقتة أو ارتفاع نسب الفحوصات الإضافية.

وأضاف أن عدد الأسواق التي تنفذ إليها السلع الزراعية المصرية بلغ نحو 170 سوقًا عالميًا، من بينها 21 سوقًا جديدة تم فتحها خلال النصف الأول من عام 2026، مما ساهم في تنويع منافذ التصدير وضبط الميزان التجاري مع عدة دول.

وأشار إلى دور مركز البحوث الزراعية في استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية، موضحًا أن إنتاجية الأرز وصلت إلى نحو 4.5 طن للفدان، بعد أن كانت حوالي 2.5 طن للفدان عام 2014.

ونوه بالعمل على زيادة الدعم المقدم للمزارعين، وتوفير سبل حمايتهم من خلال إتاحة قروض ميسرة تجاوزت قيمتها نحو 30 مليار جنيه، بفائدة 5%، للتيسير على المزارعين.

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