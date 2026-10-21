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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الزراعة الياباني الجديد يحقق في تبرع مالي محتمل مخالف لقانون الانتخابات

وزير الزراعة الياباني الجديد يحقق في تبرع مالي محتمل مخالف لقانون الانتخابات
وزير الزراعة الياباني الجديد يحقق في تبرع مالي محتمل مخالف لقانون الانتخابات
أ ش أ

 أعلن وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الياباني الجديد أراتا تاكيبي، اليوم الأربعاء، أنه سيتحقق من ملابسات تقرير صحفي أفاد بتلقيه تبرعًا ماليًا من شركة متعاقدة لتنفيذ أعمال عامة خلال انتخابات مجلس النواب عام 2024، في واقعة قد تشكل انتهاكًا لقانون الانتخابات الياباني.

وذكرت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية أن فرع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في الدائرة الانتخابية التي يمثلها تاكيبي في جزيرة هوكايدو شمالي اليابان، تلقى تبرعًا بقيمة 300 ألف ين " أي حوالي 1900 دولار" من شركة للنقل البحري مقرها مدينة مونبيتسو، في 15 أكتوبر 2024، وهو اليوم الأول رسميًا للحملة الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

ونقلت تقارير عن مكتب التنمية الإقليمية في هوكايدو التابع لوزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، أن الشركة كانت قد فازت في أبريل من العام نفسه بعقد لتشغيل سفينة خدمات بالميناء، وظل العقد ساريًا خلال فترة الانتخابات.

وقال تاكيبي، في تصريحات للصحفيين داخل البرلمان، إنه لم يكن على علم وقت تلقي التبرع بأن الشركة المعنية تعمل في مجال المشروعات العامة، مضيفًا أنه أصدر توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء برد الأموال أو تصحيح تقرير التمويل السياسي، وفقًا لما ستكشف عنه نتائج التحقق.

وأعرب الوزير عن اعتذاره قائلًا إنه يأسف لإثارة هذه الضجة، في وقت تحظر فيه القوانين اليابانية على الجهات التي ترتبط بعقود مع الحكومة المركزية تقديم تبرعات تتصل بالانتخابات الوطنية.

وتأتي هذه التقارير بعد أقل من أسبوع على تولي تاكيبي منصبه خلفًا للنائب كازو يانا، الذي غادر حكومة رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بعد تقارير عن سلوكه في دائرته الانتخابية، تضمنت شبهات بانتهاك القانون نفسه.

وكان تاكيبي قد تولى منصبه الوزاري للمرة الأولى يوم الخميس الماضي، وهو نجل تسوتومو تاكيبي، الأمين العام السابق للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم.

وزير الزراعة والغابات ومصايد الأسماك الياباني الجديد أراتا تاكيبي ملابسات تقرير صحفي انتخابات مجلس النواب عام 2024 انتهاكًا لقانون الانتخابات الياباني الحزب الليبرالي الديمقراطي

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