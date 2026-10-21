سويلم: مليار جنيه لتطوير ترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وتعزيز كفاءة إدارة المياه

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الري، أنه بلغت تكلفة أعمال التطوير بترع الإسماعيلية والسويس وبورسعيد نحو مليار جنيه، إلى جانب التوسع في استخدام تقنيات القياس اللحظي والذكاء الاصطناعي والتوأمة الرقمية لتحسين إدارة الموارد المائية.

وقال هاني سويلم، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة الأمن الغذائي، لمنتدى مصر، أن نجاح المرحلة الأولى من مشروع حصر ورقمنة نحو 22 ألف مسقى بأطوال تصل إلى 17 ألف كيلومتر، فضلًا عن تشكيل قرابة 6400 رابطة لمستخدمي المياه لتعزيز مشاركة المزارعين في إدارة الموارد المائية.

وتابع أنه تم تنفيذ نحو 1650 منشأ للحماية من السيول إلى جانب مشروعات حماية الشواطئ بالمناطق الساحلية، للحد من التآكل والغمر بالمياه.

وأشار إلى أنه تم تنفيذ مشروعات معالجة مياه الصرف الزراعي، ومنها محطات بحر البقر والمحسمة والدلتا الجديدة، التي توفر نحو 4.8 مليار متر مكعب سنويًا من المياه المعالجة، دعمًا للتوسع الزراعي وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

التوسع في التكنولوجيا الحديثة

وأكد الوزير أن تحقيق الأمن المائي والغذائي يتطلب تطوير البنية التحتية، والتوسع في التكنولوجيا الحديثة وإعادة استخدام المياه، وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية، بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.