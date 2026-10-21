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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الري: استعرضت في منتدى مصر كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة

وزير الموارد المائية
وزير الموارد المائية
أ ش أ

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي شددت على ضرورة التواصل مع المواطنين ومناقشة القضايا التي تشغلهم بكل صراحة وشفافية.

وأوضح أن جلسة «الأمن الغذائي والمائي.. تحديات اليوم وضمانات المستقبل» بمنتدى مصر 2026، بحضور الرئيس، شهدت شرحًا لمختلف القضايا، انطلاقًا من أن توضيح الحقائق للمواطنين حق أصيل لهم، باعتبارهم شركاء في الوطن.

وقال سويلم، في تصريحات خاصة لراديو النيل، إن الجلسة استعرضت كيفية التعامل مع مشكلات كانت من أعقد التحديات التي واجهت الدولة المصرية، مشيرًا إلى عرض ما تناولته الصحف والمواقع الإخبارية خلال أعوام 2007 و2008 و2009 بشأن هذه المشكلات، التي لم تعد قائمة حاليًا، بفضل الله.

وأضاف وزير الموارد المائية والري أن مصر كانت تضم 9 مناطق ساخنة تعاني انقطاع المياه لأيام، مؤكدًا أنه لم تعد هناك أي منطقة على مستوى الجمهورية يمكن وصفها حاليًا بأنها منطقة ساخنة في هذا الملف.

وشدد سويلم على ضرورة امتلاك المسؤول القدرة على شرح المشكلات للمواطنين وتوضيح الحلول المتاحة وآليات الوصول إليها، مؤكدًا أن المواطن المصري يتمتع بالذكاء والتعاون، لكنه يحتاج إلى شرح مبسط وواضح للقضايا التي تمس حياته.

وأوضح أن الوزارة تحرص على التواصل المباشر مع المزارعين في مواقع عملهم، والجلوس معهم على الأرض والمصطبة، للتحدث بلغة يفهمونها والإجابة عن جميع أسئلتهم، لافتًا إلى أن دور المسؤول يتمثل في تبسيط الموضوعات للمواطنين، وأنهم يتفهمون المواقف التي يتعذر فيها تقديم المساعدة عندما يتم توضيح الأسباب لهم.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أنه لا يواجه أي مشكلة في التعامل المباشر مع المواطنين، رغم صعوبة ملف المياه وحساسيته وعدم قابليته للانتظار، موضحًا أن انقطاع المياه عن المنازل لساعات طويلة أمر يصعب على المواطنين تحمله.

وأضاف أن شرح طبيعة المشكلات التي تواجه بعض المناطق وأسبابها، مع توضيح أن العمل جارٍ على حلها وتحديد إطار زمني لذلك، مثل مطالبة المواطنين بالانتظار لمدة ثلاثة أشهر، يجعلهم أكثر تفهمًا وتقبلًا للموقف، طالما جرى توضيح الأمر لهم والالتزام بالوعود المقدمة بشأن الحل.

وأكد سويلم سعادته الدائمة بالحوار مع المواطنين، موضحًا أنه يستمتع شخصيًا بالتواصل معهم ومع المزارعين وأهالي الشارع، مشددًا على أن نواب البرلمان من حقهم توجيه الأسئلة إلى المسؤولين باعتبارهم ممثلين للشعب.

وزير الموارد المائية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضايا

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