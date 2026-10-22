أحمد موسى: انخفاض جديد متوقع للدولار بعد قفزته الكبيرة

أثار الإعلامي أحمد موسى حالة من الجدل بعد حديثه عن تجاوز سعر الدولار حاجز 55 جنيهًا في البنوك لأول مرة، معتبرًا أن القفزة الكبيرة كانت متوقعة؛ في ظل حالة عدم اليقين بشأن التطورات التي تشهدها المنطقة.

أحمد موسى يعلق على قفزة الدولار

وكتب أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على موقع «إكس»، أن سعر الدولار سجل قفزة كبيرة بتخطيه مستوى 55 جنيهًا، مشيرًا إلى أن حالة عدم اليقين المرتبطة بالأوضاع الإقليمية كانت من العوامل التي توقع أن تنعكس على سعر الصرف.

وأوضح أن مواجهة الارتفاعات المتتالية في سعر الدولار تتطلب زيادة الإيرادات الدولارية، إلى جانب تقليل فاتورة الاستيراد، بما يسهم في دعم موارد النقد الأجنبي والحد من الضغوط على العملة المحلية.

وتوقع موسى أن يعاود الدولار الانخفاض بعد القفزة الكبيرة التي شهدها، لكنه طرح تساؤلًا بشأن حجم التراجع المتوقع، في ظل التطورات الاقتصادية والإقليمية الراهنة.