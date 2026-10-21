أحمد موسى: العمليات الإرهابية في سيناء بدأت عام 2004

أكد الإعلامي أحمد موسى أن استهداف وزارة الداخلية في 28 يناير 2011، ثم استهداف جهاز أمن الدولة في 5 مارس من العام نفسه، كان جزءا من مؤامرة لإسقاط المؤسسات الأمنية، مشيرًا إلى أن العمليات الإرهابية في سيناء بدأت قبل ذلك بسنوات، وتحديدا عام 2004.

وقال خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن استهداف وزارة الداخلية في 28 يناير 2011، ثم إسقاط أمن الدولة في 5 مارس، جاءا ضمن مخطط استهدف المؤسسات الأمنية في مصر.

وأضاف: «أنا واحد من الناس كان جزء من عملي التنظيمات الإرهابية وروحت المناطق اللي كان فيها الإرهابيين، الحكاية بدأت 2003 بدأوا يشكلوا الخلايا بتاعتهم الإرهابية في سيناء وأول عملية إرهابية 2004 في فندق هيليتون طابا دخلوا بعربية فجروا الفندق باللي فيه، وعملوا عملية في السوق في شرم الشيخ، ثم عملية أخرى سنة 2006 في دهب ونويبع».