الرئيس السيسي اختار الطريق الصعب.. تعليق قوي من أحمد موسى على مخرجات منتدى مصر| بث مباشر

قدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم السبت.

وعلق الإعلامي أحمد موسى على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال أحمد موسى: "الرئيس السيسي اختار الطريق الأصعب.. وإن شاء الله يستمر المسار ولن يتوقف بإذن الله.. مصالح البلاد أهم من أي حاجة".

ويناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددًا من الملفات المحلية والعالمية، أبرزها المستجدات في الساحة الإقليمية والدولية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساءً، ويرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.