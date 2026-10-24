أحمد موسى: الرئيس السيسي مقعدش 100 سنة.. وعمل إنجازات في 12 سنة

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" بصوا على الرئيس السيسي ورئيس الوزراء بيتكلم في الجلسة الختامية وأي حد منصف يقول الرئيس عمل إيه لمصر".

وأضاف موسى: "الرئيس السيسي مقعدش 100 سنة.. وعمل إنجازات في 12 سنة بس وإن شاء الله الرئيس مكمل معانا الكام سنة اللي جاية".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" مفيش مواطن في الـ 110 مليون لم يستفيد من اللي الدولة عملته في شتى المجالات ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" ما قدمه الرئيس السيسي للوطن والشعب المصري خلال 12 عاما يستحق التقدير ".