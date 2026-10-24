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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي تسلم مصر ولم تكن السويد ولا سويسرا لكن كل حاجة كانت على الأرض

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026 مهم جدًا لعرض ما قامت به الحكومة منذ 2014، موضحًا أن ما حدث في مصر لم يكن متوقعًا منا، مردفًا: «هل كنا نتوقع أنه يكون فيه شغل في كل شبر في مصر، الشغل في وقت واحد في الـ27 محافظة؟».

وطرح أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، تساؤلًا: لماذا فعل كل ذلك الرئيس السيسي؟ معقبًا: «الرئيس السيسي استلم البلد ولم تكن مثل السويد أو الدنمارك، البلد كل حتة فيها على الأرض، وفي شهادة كمان للسفير محمد الشناوي متحدث الرئاسة، وشغال مع الرئيس، لأن كل مسؤول يخشى وجع الدماغ والنقد، فيريح نفسه ودماغه من أي نقد وميعملش حاجة».

وأردف: «الكلام ده على لسان السفير محمد الشناوي متحدث الرئاسة بيقول: كل قرار بياخده الرئيس السيسي في أي مجال أو إجراء مش بيفرق معاه الشعبية خالص، وأنا لمست خلال فترة عملي في الرئاسة، وليا الشرف العمل مع سيادته».

واستطرد: «الرئيس السيسي في كل إجراء بيعمله إرضاءً لربنا سبحانه وتعالى، والأمر الثاني هو أن يراعي مصلحة مصر ثم مصلحة الشعب».

وأشار أحمد موسى إلى: «كل اللي بيعمله الرئيس السيسي من أجل الوطن، واللي بيخاف من ربنا لا يهمه مين يزعل ومين يضايق ومين يفرح، وكمان لا تفرق معاه شعبيته، والرئيس السيسي دايمًا بيقول: يدينا ربنا على ما نعمله لمصر، الرئيس جه البلد مفيش نقل ولا كهرباء ومشاكل بنية تحتية في كل البلد».

وتابع: «عندنا تحديات إقليمية وتحدي سد الخراب الإثيوبي وتحديات داخلية، ورغم كل ده لازم نبني البلد حتى لو هناخد قروض، القروض كده كده هتتسدد، وكل حاجة زادت 5 أو 6 أضعاف عما كانت عليه».

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