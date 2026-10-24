أحمد موسى: الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تحديات هائلة أمام العالم؛ نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإيرانية، موضحا أن المواطنين المصريين لا يقفون بالساعات أمام محطات الوقود.

وأكد، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر عالجت مشاكل صحية مثل القضاء على فيروس سي، ومشاكل تعليمية مثل حل أزمة الكثافة بالفصول الدراسية.

وتسائل الإعلامي أحمد موسى، «ماذا لو لم نزرع قمح كتير، كنا هنستورد قد إيه؟ وبكام؟، والتكلفة كام؟، وهل هيكون عندنا دولار؟، وماذا لو يتم رصف كل هذه الطرق؟».

وأوضح أن الدولة نجحت في تحسين شبكة الطرق؛ لتسهيل حركة المواطنين وتقليل زمن الوصول في تحركات المواطنين، موضحا أن الناس بقي عندها حياة على عكس ما كان يحدث قبل ذلك.

وأضاف أن الموقف الذي رواه رئيس الوزراء في الجلسة الختامية لمنتدى مصر بشأن الطالب الذي أعلن أنه نام على سرير لأول مرة في حياته بالأسمرات، كان موجودًا وقتها مع مدبولي في الجولة حاضرًا بكاميرا البرنامج.

وأكمل: “طبيعي مايكونش عنده سرير؛ لأنه كان ساكن في الجبل بمنطقة الدويقة، وكان حلمهم سرير، والرئيس حقق لهم هذه الأمنية في غيط العنب ومايو وتل العقارب وكل الأماكن الخطرة”.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة نجحت في القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، موضحا أنه في أثناء توجهه للقناة كان الأتوبيس الترددي يسير إلى جواره وممتلئ بالركاب ومن فوق المونوريل.