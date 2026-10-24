أحمد موسى: خلوا بالكم من اللي بيصدر ليكم السواد.. فيه دول عندها سواد حقيقي ومحدش بيتكلم

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" خلوا بالكم من الناس اللي بتصدر ليكم السواد فيه دول عندها سواد حقيقي ولا يتحدث عنهم أحد ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إحنا عندنا في مصر تحديات والبلد دي تعرضت لصدمات مش بتاعتنا ومش إحنا السبب فيها وإحنا بندفع تمن الصدمات الخارجية ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" لو الدولة معملتش المشروعات التنموية كان هيبقى عندنا أزمات ومشاكل كثيرة في شتى القطاعات .