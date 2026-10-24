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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التحدي هائل.. أحمد موسى: الحكومة هتعمل إيه لو سعر البترول ارتفع لـ 120 دولار؟

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر 2026، بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "أسعار البترول بتزيد في العالم ووصلت الأسعار لـ 112 دولارا، وفرنسا وإيطاليا فيها خراب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "العالم كله بيدفع تمن التوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة العالمية".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "الحكومة هتعمل إيه لو سعر البترول ارتفع لـ 120 دولار؟، التحدي هائل، وماذا لو أمريكا ضربت إيران مجددا؟، العالم والأسعار هتروح على فين؟".

وواصل الإعلامي أحمد موسى، حديثه: "لو الدولة ما عملتش المشروعات التنموية في كل القطاعات؛ كان هيبقى عندنا عجز في الإسكان يصل لـ 5 ملايين وحدة سكنية، والكثافات في الفصول كانت هتوصل لـ 120  طالب في الفصل، وما كناش هنعالج المصابين بفيروس سي".


 

موسى احمد موسى اخبار التوك شو الطرق المشروعات

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