التحدي هائل.. أحمد موسى: الحكومة هتعمل إيه لو سعر البترول ارتفع لـ 120 دولار؟

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر 2026، بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "أسعار البترول بتزيد في العالم ووصلت الأسعار لـ 112 دولارا، وفرنسا وإيطاليا فيها خراب".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "العالم كله بيدفع تمن التوترات في الشرق الأوسط، وأزمة الطاقة العالمية".

وتساءل الإعلامي أحمد موسى: "الحكومة هتعمل إيه لو سعر البترول ارتفع لـ 120 دولار؟، التحدي هائل، وماذا لو أمريكا ضربت إيران مجددا؟، العالم والأسعار هتروح على فين؟".

وواصل الإعلامي أحمد موسى، حديثه: "لو الدولة ما عملتش المشروعات التنموية في كل القطاعات؛ كان هيبقى عندنا عجز في الإسكان يصل لـ 5 ملايين وحدة سكنية، والكثافات في الفصول كانت هتوصل لـ 120 طالب في الفصل، وما كناش هنعالج المصابين بفيروس سي".



