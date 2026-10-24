فيه ناس بتنظر.. أحمد موسى يرد بقوة على منتقدي المشروعات التنموية

قال الإعلامي أحمد موسى إن مصر تعرضت لصدمات ليس لنا ذنب فيها ولا للرئيس ذنب فيها، وهناك أناس يظلون ينظّرون ويقولون لك: «كانوا عملوا»، والكلام سهل والله، فكل الصدمات كانت خارجية.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، قائلًا: «أي مشروع بيتم تنفيذه شوف بيتم في وقت إيه، مفيش حاجة اتعملت غير بخطة موضوعة ليه، والأتوبيس الترددي الناس كانت زعلانة بتقولك: إيه لزمته إيه؟ دلوقتي شوف إيه أهميته، القطار الخفيف اللي قالوا عاملينه في الصحراء، شوف طيب الناس بتروح بيه العاصمة، الناس بتركن عربياتها وبتركب القطار الخفيف».

وتابع: «مش عندنا رفاهية أو ترف نرمي فلوس، شوفوا المترو اللي في إسكندرية بيتعمل والإقبال اللي هيتعمل، دي مشروعات بتخدم المواطنين. في الوقت ده فيه هجوم على المسؤولين ووزراء بيشتكوا، ولكن هما مكملين وبيشوفوا شغلهم لأنهم مكلّفين».

وأوضح أحمد موسى: «بحيّي الدكتور مصطفى مدبولي على كلمته النهارده في منتدى مصر في يومه الختامي، وكلامه عن اقتصاد مصر ما بعد 2010 والآن».