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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الأيام اللي جاية كل حاجة محتملة.. والدولار تجاوز 55 جنيهًا والبورصة مرتبطة بأحداث العالم

أحمد موسى
أحمد موسى
محمد البدوي

حذر الإعلامي أحمد موسى من استمرار حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، في ظل التوترات والنزاعات الدولية وتقلبات أسعار الطاقة، مؤكدًا أن التطورات العالمية تنعكس على الأسواق المصرية، بما في ذلك تحركات البورصة وسعر الدولار.

العالم كله النهارده بيتغير

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»: «كل شيء محتمل، الأيام اللي جاية أي حاجة محتملة، أي سيناريو في دماغك قد يحصل، أسعار الطاقة، العالم كله النهارده بيتغير، ما حدش عارف بكرة في إيه».

وأضاف: «البترول النهارده بـ113 أو 114 دولار، ومتوقع يوصل لكام؟ يعني مفيش حالة استقرار، وبالتالي الوضع النهارده فيه توترات ونزاعات، فواتير الكهرباء بترتفع، والغاز بيرتفع، من آسيا لأوروبا، لينا في الشرق الأوسط، لأمريكا، تضخم، كل ده ليه تأثير».

وتابع موسى متحدثًا عن التطورات في الأسواق: «اللي حصل النهارده في البورصة مرتبط بمجريات في العالم والمنطقة والإقليم، واللي حاصل في موضوع الدولار والتجاوز النهارده لأول مرة كان 55 جنيه، أيضًا مرتبط بالعالم النهارده فيه إيه».

التطورات الاقتصادية الدولية

وشدد على أن مصر تتأثر بالتطورات الاقتصادية الدولية، قائلًا: «أنا مش بعيد عن العالم، أنا جزء من العالم، تأثيرات العالم بتأثر عليا أنا كمواطن، وعليا كدولة».

وفي سياق متصل، أشار موسى إلى تحركات الحكومة لمتابعة المستجدات والاستعداد للتعامل مع تداعياتها، موضحًا أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا مهمًا للجنة إدارة الأزمات، قائلًا: «عشان نشوف، نبص على اللي حوالينا، ونجهز نفسنا إحنا كدولة».

أحمد موسى الإعلامي أحمد موسى الاقتصاد العالمي الدولار البورصة

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