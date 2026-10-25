قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صور.. اعتقالات في برشلونة بعد أعمال نهب وشغب خلال مسيرة ضد الحكومة
الليلة .. كلاسيكو الأرض.. مورينيو أمام اختبار فليك الأصعب في صراع كسر الهيمنة بين ريال مدريد وبرشلونة
روسيا تعلن استكمال إصلاحات بمحطة زابوروجيا للطاقة النووية
تشكيل الأهلي المُتوقع اليوم أمام «كيتارا» الأوغندي في بطولة كأس الكونفدرالية
ماسك يعترف بتشديد الرقابة على خدمة ستارلينك بسبب الجيش الأوكراني
ما الذي ينتظر الأزواج والمُقبلين على الزواج؟ .. مشروع قانون جديد
أحمد دويدار: لا يهمني انتقال «فتوح» للأهلي .. وهجوم الجماهير عليه مُبرّر
موعد مباراة الأهلي وكيتارا في الكونفدرالية .. والقناة الناقلة
الخميس ولا الجمعة؟.. موعد تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي 2026
المدارس تعلن بدء حملة تطعيم تلاميذ "رياض الاطفال وابتدائي" ضد الحصبة اليوم
في ظل التصعيد المتزايد بالشرق الأوسط.. نبيل فهمي يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة أزمات الأمة والتحديات الإقليمية
تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الرئيس السيسي: اخترنا مواجهة المشكلات من جذورها بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات.. أحمد موسى: لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة كانت الكهرباء هتقطع 12 ساعة في اليوم| اخبار التوك شو

اخبار التوك شو
اخبار التوك شو
هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متنسوش.. الرئيس السيسي: يا شعب مصر خلوا بالكم من مصر
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين قائلا:" يا شعب مصر متنسوش خلوا بالكم من مصر".


الرئيس السيسي: اخترنا مواجهة المشكلات من جذورها بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية واجهت عند بدء مرحلة البناء والإصلاح اختيارًا صعبًا بين الاكتفاء بحماية الحاضر، والعمل على تأسيس مستقبل يستحقه أبناء الوطن، وبين الاستمرار في إدارة الأزمات عامًا بعد عام أو امتلاك الشجاعة والإرادة لمواجهة المشكلات المزمنة من جذورها.


الرئيس السيسي: مصر واجهت بعد 2011 لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر، منذ عام 2011، لم تكن تواجه تحديات عادية أو ظروفًا عابرة، وإنما مرت بلحظات فارقة في تاريخها الحديث اقتربت فيها الدولة من حافة السقوط والانهيار.

الحد الأدني للاجور.. عمرو أديب : 15 ولا 30 ألف جنيه لازم التقييم بالأسعار وتكاليف المعيشة
قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحديث عن الحد الأدنى للأجور لا بد أن يرتبط بالظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الأرقام التي تبدو كبيرة قد لا تحقق التأثير المتوقع منها في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.


"رئيس القابضة" يوضح أسباب تغير لون المياه وزيادة رائحة الكلور
أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وجود الكلور في مياه الشرب يرتبط بعمليات التطهير وضمان سلامة المياه، موضحًا أن استخدامه بالجرعات المقررة يُعد جزءًا أساسيًا من إجراءات المعالجة التي تستهدف الحد من مخاطر التلوث الميكروبي.


محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة
كشف محمود محمد، أحد الشباب من ذوي الإعاقة السمعية، عن تطلعاته إلى الحصول على فرصة عمل مناسبة تضمن له مستقبلًا أفضل، مؤكدًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى فرص العمل، رغم ما يبذلونه من جهود لتحقيق طموحاتهم.


أول مرة أنام على سرير.. طفل ُيبكي الرئيس السيسي ورئيس الوزراء في ختام منتدي مصر2026
شهد ختام منتدى مصر 2026، موقفاً إنسانياً مؤثراً تمثل في تأثر وبكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عندما حكى الأخير قصة طفل من سكان المناطق العشوائية المنقولين إلى حي الأسمرات.


66 تكليفًا وقرارًا.. متحدث مجلس الوزراء يكشف عن خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لبدء تنفيذ التكليفات والتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن عدد التكليفات والقرارات الصادرة عن المنتدى يبلغ 66 تكليفًا وقرارًا، يتضمن كثير منها مستهدفات وأطرًا زمنية واضحة.


أحمد موسى: لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة كانت الكهرباء هتقطع 12 ساعة في اليوم
علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.


أحمد موسى: الرئيس السيسي تسلم مصر ولم تكن السويد ولا سويسرا لكن كل حاجة كانت على الأرض
قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026 مهم جدًا لعرض ما قامت به الحكومة منذ 2014، موضحًا أن ما حدث في مصر لم يكن متوقعًا منا، مردفًا: «هل كنا نتوقع أنه يكون فيه شغل في كل شبر في مصر، الشغل في وقت واحد في الـ27 محافظة؟».

السيسي الرئيس السيسي مصر اخبار التوك شو منتدى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإنترنت الأرضي

بأمر الحكومة| باقة الإنترنت الأرضي بقت الضعف بنفس السعر.. متى يتم التطبيق؟

وزير التربية والتعليم

حقيقة تقسيم العام الدراسي بالمدارس لأربعة فصول من العام القادم|التعليم تحسم الجدل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

طقس

أمطار رعدية.. حالة الطقس المتوقعة في 5 أيام

العدادات الكودية

خفض أسعار الكهرباء 30% لهؤلاء.. الحكومة تزف بشرى سارة

مدبولي

رسميًا.. الحكومة تقرر رفع الحد الأدنى للأجور لـ15 ألف جنيه.. موعد التطبيق والتفاصيل كاملة

رفع الحد الأدنى للأجور

رفع أقل مرتب في الحكومة إلى 15 ألف جنيه.. موعد التطبيق رسميا

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

ترشيحاتنا

منتدى مصر

حزب مصر القومي: توصيات «منتدى مصر 2026» تستلزم خططًا تنفيذية واضحة تترجم الرؤى إلى واقع ملموس

المتهمين

ضبط المتهمين بسرقة أموال شركة من محاسب في المقطم.. وهذه عقوبتهم بالقانون

مجلس النواب

مهلة 6 أشهر لمستخدمي العدادات الكودية وتخفيض 30%.. نائبان: يفتح الباب لتوفيق الأوضاع

بالصور

رفقة محمد فراج.. بسنت شوقي تخطف الأنظار بفستان لافت

بسنت شوقي
بسنت شوقي
بسنت شوقي

ليلى أحمد زاهر تستعرض رشاقتها

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد