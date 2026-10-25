الرئيس السيسي: اخترنا مواجهة المشكلات من جذورها بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات.. أحمد موسى: لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة كانت الكهرباء هتقطع 12 ساعة في اليوم| اخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

متنسوش.. الرئيس السيسي: يا شعب مصر خلوا بالكم من مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين قائلا:" يا شعب مصر متنسوش خلوا بالكم من مصر".



الرئيس السيسي: اخترنا مواجهة المشكلات من جذورها بدلًا من الاكتفاء بإدارة الأزمات

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية واجهت عند بدء مرحلة البناء والإصلاح اختيارًا صعبًا بين الاكتفاء بحماية الحاضر، والعمل على تأسيس مستقبل يستحقه أبناء الوطن، وبين الاستمرار في إدارة الأزمات عامًا بعد عام أو امتلاك الشجاعة والإرادة لمواجهة المشكلات المزمنة من جذورها.



الرئيس السيسي: مصر واجهت بعد 2011 لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر، منذ عام 2011، لم تكن تواجه تحديات عادية أو ظروفًا عابرة، وإنما مرت بلحظات فارقة في تاريخها الحديث اقتربت فيها الدولة من حافة السقوط والانهيار.

الحد الأدني للاجور.. عمرو أديب : 15 ولا 30 ألف جنيه لازم التقييم بالأسعار وتكاليف المعيشة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الحديث عن الحد الأدنى للأجور لا بد أن يرتبط بالظروف الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة، موضحًا أن الأرقام التي تبدو كبيرة قد لا تحقق التأثير المتوقع منها في ظل الأعباء الاقتصادية المتزايدة.



"رئيس القابضة" يوضح أسباب تغير لون المياه وزيادة رائحة الكلور

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن وجود الكلور في مياه الشرب يرتبط بعمليات التطهير وضمان سلامة المياه، موضحًا أن استخدامه بالجرعات المقررة يُعد جزءًا أساسيًا من إجراءات المعالجة التي تستهدف الحد من مخاطر التلوث الميكروبي.



محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة

كشف محمود محمد، أحد الشباب من ذوي الإعاقة السمعية، عن تطلعاته إلى الحصول على فرصة عمل مناسبة تضمن له مستقبلًا أفضل، مؤكدًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى فرص العمل، رغم ما يبذلونه من جهود لتحقيق طموحاتهم.



أول مرة أنام على سرير.. طفل ُيبكي الرئيس السيسي ورئيس الوزراء في ختام منتدي مصر2026

شهد ختام منتدى مصر 2026، موقفاً إنسانياً مؤثراً تمثل في تأثر وبكاء الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عندما حكى الأخير قصة طفل من سكان المناطق العشوائية المنقولين إلى حي الأسمرات.



66 تكليفًا وقرارًا.. متحدث مجلس الوزراء يكشف عن خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لبدء تنفيذ التكليفات والتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن عدد التكليفات والقرارات الصادرة عن المنتدى يبلغ 66 تكليفًا وقرارًا، يتضمن كثير منها مستهدفات وأطرًا زمنية واضحة.



أحمد موسى: لو الدولة معملتش مشروعات الطاقة كانت الكهرباء هتقطع 12 ساعة في اليوم

علق الإعلامي أحمد موسى، على اختتام فعاليات منتدى مصر بعد 6 أيام من الجلسات المثمرة.



أحمد موسى: الرئيس السيسي تسلم مصر ولم تكن السويد ولا سويسرا لكن كل حاجة كانت على الأرض

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اليوم الختامي لمنتدى مصر 2026 مهم جدًا لعرض ما قامت به الحكومة منذ 2014، موضحًا أن ما حدث في مصر لم يكن متوقعًا منا، مردفًا: «هل كنا نتوقع أنه يكون فيه شغل في كل شبر في مصر، الشغل في وقت واحد في الـ27 محافظة؟».