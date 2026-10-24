الرئيس السيسي: مصر واجهت بعد 2011 لحظات فارقة اقتربت فيها الدولة من حافة الانهيار

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن مصر، منذ عام 2011، لم تكن تواجه تحديات عادية أو ظروفًا عابرة، وإنما مرت بلحظات فارقة في تاريخها الحديث اقتربت فيها الدولة من حافة السقوط والانهيار.

احتفالية ختام فعاليات منتدى مصر

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية ختام فعاليات منتدى مصر، أن مشيئة الله سبحانه وتعالى اقتضت أن تبقى مصر وأن تُحفظ هذه الأمة العريقة من المصير الذي آلت إليه دول أخرى.

وأوضح أن هذه المرحلة مثلت اختبارًا بالغ الصعوبة للدولة المصرية، في ظل التحديات التي واجهتها، وما تطلبه ذلك من تحركات للحفاظ على الدولة ومؤسساتها واستقرارها.

استيعاب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد

وأكد الرئيس أن استيعاب طبيعة الظروف التي مرت بها البلاد يساعد على فهم الأسباب التي دفعت الدولة إلى بدء مرحلة جديدة من العمل والإصلاح والبناء، والتعامل مع التحديات بصورة شاملة.