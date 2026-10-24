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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس الوزراء يهدي الرئيس السيسي كتاب "للتاريخ" في ختام منتدى مصر

رئيس الوزراء يهدي الرئيس السيسي كتاب "للتاريخ" في ختام منتدى مصر
رئيس الوزراء يهدي الرئيس السيسي كتاب "للتاريخ" في ختام منتدى مصر
شيماء جمال

أهدى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء نسخة من كتاب “للتاريخ” يسجل  حجم العمل الذى نفذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في مصر.

وأوضح مدبولى ، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر: إن مصر لم تعمل فة ظروف عادية، وقال: إحنا  ما اشتغلناش في ظروف عادية، من 2014 لـ2023، بنحارب الإرهاب جوه البلد، ومن 2020 هناك صدمات عالمة متتابعة؛ الحرب الروسية الأوكرانية، وحرب غزة وتداعيات الأمر في السودان علينا،  كما أن مصر واجهت خلال الحرب الأمريكية الإيرانية حجمًا هائلًا من الصدمات والمشاكل والتحديات.

وتابع خلال كلمته فى منتدى مصر 2026: "ولكن مع كل ده الحمد لله ثمار التنمية اللي موجودة النهاردة، والشغل اللى كان يستغرق 30 سنة، فخامة الرئيس، وبتوفيق من ربنا قدر إن هو ينجزه في 12 سنة».

مدبولي كتاب “للتاريخ” مصر السيسي

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