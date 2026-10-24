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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: إنتاج مياه الشرب ارتفع إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا.. ونستهدف 10 ملايين للتحلية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت توسعات كبيرة في مشروعات مياه الشرب وتحلية مياه البحر، بهدف تأمين الاحتياجات المائية للمواطنين، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، في ظل التحديات المرتبطة بالمياه.

احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر

وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن إجمالي الطاقة الإنتاجية لمياه الشرب ارتفع من نحو 28 مليون متر مكعب يوميًا إلى 45 مليون متر مكعب يوميًا، نتيجة التوسعات التي شهدتها محطات المياه على مستوى الجمهورية.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن تحلية مياه البحر أصبحت أحد المسارات المهمة لتوفير مصادر إضافية للمياه، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية لمحطات التحلية ارتفعت من 84 ألف متر مكعب يوميًا حتى عام 2014 إلى نحو 1.5 مليون متر مكعب يوميًا حاليًا.

وأضاف مدبولي أن هناك مشروعات من المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، من شأنها رفع الطاقة الإنتاجية لتحلية المياه إلى مليوني متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن خطة الدولة لا تتوقف عند هذه المستويات، بل تستهدف الوصول إلى 10 ملايين متر مكعب يوميًا خلال السنوات المقبلة.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير البنية الأساسية للمياه، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات المتزايدة، بالتوازي مع التوسع في محطات معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.

الاستثمار في مشروعات المياه والصرف الصحي 

وأكد مدبولي أن الاستثمار في مشروعات المياه والصرف الصحي يمثل جزءًا أساسيًا من جهود الدولة لسد العجز في البنية الأساسية، وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والإنتاج والصناعة، مع الاستعداد لمواجهة الاحتياجات المستقبلية.

وتطرق رئيس مجلس الوزراء، في سياق استعراض مشروعات البنية الأساسية، إلى قطاع الكهرباء، مشيرًا إلى أن القدرات الكهربائية القصوى المتاحة حتى عام 2014 كانت تبلغ نحو 29 ألف ميجاوات، في وقت كانت البلاد تواجه فيه عجزًا في توفير الطاقة، مع انقطاع الكهرباء لساعات يوميًا.

مدبولي الحكومة منتدى مصر

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