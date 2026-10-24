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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: لولا تطوير الكهرباء والبنية الأساسية لتوقفت الصناعة والاستثمارات

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمد البدوي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تطوير البنية الأساسية في مصر لم يستهدف معالجة الأزمات القائمة فقط، بل كان ضروريًا لتهيئة البيئة المناسبة للتوسع في الصناعة والزراعة والسياحة وجذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل للشباب.

مشروعات تطوير قطاع الكهرباء

وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن عدم تنفيذ مشروعات تطوير قطاع الكهرباء كان سيؤدي، وفقًا للتقديرات التي عرضها، إلى وصول ساعات انقطاع التيار الكهربائي إلى نحو 12 ساعة يوميًا، وهو ما كان سيؤثر بصورة مباشرة على قدرة المصانع والاستثمارات والأنشطة الزراعية والخدمات المختلفة على العمل.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن توافر الكهرباء يمثل عنصرًا أساسيًا لتشغيل المنشآت الصناعية، وتنفيذ مشروعات استصلاح الأراضي الزراعية والري، وتوفير الخدمات، فضلًا عن تعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

مشروعات تطوير قطاع الاتصالات

وأشار مدبولي إلى أن مشروعات تطوير قطاع الاتصالات ساعدت في تهيئة بيئة قادرة على المنافسة في مجال خدمات التعهيد، بما يتيح توفير آلاف فرص العمل للشباب، مؤكدًا أن تطوير البنية الأساسية يرتبط بصورة مباشرة بقدرة الاقتصاد على التوسع وخلق أنشطة إنتاجية جديدة.

وفي قطاع البترول، أوضح أن عدم تنفيذ المشروعات اللازمة كان سيؤدي إلى تفاقم الاحتياجات وزيادة فاتورة الاستيراد، بينما كان عدم التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي سيؤدي إلى اتساع الفجوة الاستيرادية للسلع الزراعية، بما يفرض أعباء إضافية على موارد الدولة من العملة الأجنبية.

أهمية مشروعات حماية الشواطئ

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية مشروعات حماية الشواطئ، موضحًا أن عدم تنفيذها كان يمكن أن يعرض مناطق ساحلية لخطر التآكل والغمر بمياه البحر، بما يهدد بعض المناطق بالاختفاء من الخريطة.

وفيما يتعلق بالمرحلة المقبلة، أعلن مدبولي الانتهاء من إعداد البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يتضمن مستهدفات محددة للسنوات الثلاث المقبلة، موضحًا أن الحكومة تعتزم طرحه للحوار المجتمعي خلال الشهرين المقبلين، تمهيدًا لإقراره بصورة نهائية في شهر ديسمبر.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن البرنامج يستهدف تحديد أولويات المرحلة المقبلة، ووضع مستهدفات واضحة للتحول الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية ويعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وتحقيق مستهدفاتها المستقبلية.

الحكومة مدبولي مجلس الوزراء منتدى مصر

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