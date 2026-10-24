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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بدون مقابل.. مدبولي: تنفيذ 3.4 مليون عملية جراحية كلفت الدولة 38 مليار جنيه

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أنه تم تنفيذ 3.4 مليون عملية جراحية، كلفت الدولة 38 مليار جنيه، وتم تنفيذها للمواطنين بلا مقابل، وذلك في إطار التعامل مع قوائم الانتظار.

وأشار مصطفى مدبولي، في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر، إلى ارتفاع أعداد المُستفيدين سواء من منظومة التأمين الصحي الشامل، أو التأمين الصحي،  من 54 مليون إلى 76 مليون مواطن.

وقال إنه يتم حالياً ـ تطبيقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل ـ تطوير مختلف المنشآت الطبية والصحية، ليس فقط ما يخص المرحلة الثانية من المنظومة، بل مختلف الوحدات والمنشآت على مستوى الجمهورية، بحيث تكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتبدأ على الفور فى تقديم الخدمات لمواطني محافظات المراحل اللاحقة للمنظومة، مستعرضاً ما تم من تطوير بمستشفيات محافظات الصعيد والدلتا التى لا تشملها المرحلة الأولى من المنظومة.

ولفت رئيس الوزراء إلى المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض، والكشف المبكر عن الاعتلال الكُلوي، ومبادرة 100 مليون صحة، وكذا ما يتعلق بعلاج فيروس "سي"، وشهادات العالم لمصر فى هذا الإطار بخلوها من مرض فيروس “سي”.

وأضاف: "تطبيق مُبادرة علاج فيروس "سي" رجع الأمل لكثير من الشباب والمواطنين، وتم علاجهم"، مشيراً إلى أن المُبادرة تتضمن أيضاً مبادرة صحة المرأة.

مدبولي مصطفى مدبولي اخبار التوك شو مصر منتدى مصر السيسي

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