مدبولي: شبكة القطارات السريعة في مصر ستكون الأولى من نوعها في أفريقيا والشرق الأوسط

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت طفرة كبيرة في منظومة النقل والمواصلات على مدار السنوات الماضية، من خلال تطوير خطوط السكك الحديدية ومحطات القطارات، والتوسع في وسائل النقل الجماعي الحديثة، بما يسهم في ربط مختلف أنحاء الجمهورية وتيسير حركة المواطنين.

تطوير السكك الحديدية

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن تطوير السكك الحديدية لم يقتصر على القاهرة والجيزة والإسكندرية، بل امتد إلى مناطق أخرى، وصولًا إلى بئر العبد، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير وسائل نقل حديثة تليق بالمواطنين وتلبي احتياجاتهم.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن جهود التطوير شملت افتتاح مراحل متعددة من خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ مشروع الأتوبيس الترددي السريع، إلى جانب مشروعات مترو وترام الإسكندرية، واستكمال أعمال المونوريل في غرب النيل، بعد افتتاح الجزء الشرقي، فضلًا عن مشروعات القطارات الكهربائية الخفيفة.

شبكة القطارات الكهربائية السريعة

وأشار مدبولي إلى أن شبكة القطارات الكهربائية السريعة تمثل أحد المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة، موضحًا أن المستهدف أن يصل طولها إلى 2250 كيلومترًا، لتكون أول شبكة من نوعها على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط، وتوفر وسيلة نقل حديثة وسريعة تربط مناطق الجمهورية المختلفة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن الهدف من تطوير منظومة النقل لا يقتصر على تسهيل حركة المواطنين داخل البلاد، وإنما يمتد إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتعزيز الترابط بين المناطق المختلفة، وتهيئة البنية الأساسية اللازمة لتحقيق التنمية وتلبية احتياجات مصر خلال السنوات المقبلة.