مدبولي: منصة منتدى مصر تتيح للمواطنين متابعة تنفيذ المخرجات خلال السنوات الثلاث المقبلة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن جميع تفاصيل ما دار خلال منتدى مصر، والخطوات التي تم التوافق عليها للسنوات الثلاث المقبلة، والإجراءات التنفيذية المرتبطة بها، ستكون متاحة أمام المواطنين فور الانتهاء من إعدادها.

منصة المنتدى ستكون البوابة الرئيسية

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن منصة المنتدى ستكون البوابة الرئيسية التي يمكن للمواطنين من خلالها متابعة ما سيتم إنجازه خلال الفترة المقبلة، والتعرف على خطوات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية إتاحة المعلومات أمام المواطنين، بما يسمح لهم بمتابعة تطورات التنفيذ والتعرف على ما يتحقق من مستهدفات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مؤكدًا أن تفاصيل المخرجات والإجراءات التنفيذية ستكون متاحة للجميع بمجرد الانتهاء منها.