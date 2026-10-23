مدبولي: خطوات متسارعة لدعم ريادة الأعمال وتيسير نمو الشركات الناشئة إلى كيانات عالمية

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن ريادة الأعمال والابتكار يمثلان أولوية للحكومة المصرية ومحركا أساسيا لمستقبل الشباب، معلنا عن خطوات متسارعة لدعم هذا القطاع، تشمل إنشاء وحدة بمجلس الوزراء لتلقي شواغل الشركات، والعمل على تيسير حصولها على التمويل، وإجراء تعديلات تشريعية تساعدها على النمو والتحول إلى شركات كبرى ذات حضور إقليمي وعالمي.

جاء ذلك خلال مشاركة مدبولي، اليوم الجمعة، في جلسة «عروض رواد الأعمال»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث أعرب عن سعادته بمشاهدة نماذج ناجحة لشركات مصرية أسسها شباب يمتلكون أفكارًا إبداعية غير تقليدية، ونجحوا في تحقيق تطلعاتهم داخل مصر وخارجها.

وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لملف ريادة الأعمال، مشيرا إلى أن تعدد الجهات المعنية بهذا القطاع يمثل أحد التحديات، وهو ما دفع الحكومة إلى إنشاء مجموعة وزارية مختصة تحت إشراف مجلس الوزراء، إلى جانب المتابعة المستمرة من مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، بهدف تسريع العمل في هذا الملف.

وأوضح مدبولي أن الشركات تحتاج إلى مسار واضح وموحد، يبدأ من تأسيسها ويمتد إلى نموها وتحولها من شركات ناشئة إلى شركات كبيرة، معربا عن تطلع الحكومة إلى رؤية عدد كبير من الشركات المصرية يتحول إلى شركات مليارية، ويحقق تخارجا منظما بعد بلوغ مراحل متقدمة من النمو.

وأشار إلى أن الحكومة ستنشئ وحدة تابعة لمجلس الوزراء لتلقي شواغل الشركات العاملة في هذا المجال، مع التركيز على توفير التمويل، بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الدولية المعنية، إلى جانب العمل على تعديلات تشريعية تتعلق باللوائح التنفيذية للشركات؛ بما يساعد الشركات المصرية على التوسع والنمو.

وأعرب مدبولي عن سعادته بنجاح شركات بدأت في مصر في مواصلة أنشطتها بالخارج والتحول إلى شركات إقليمية وعالمية، مؤكدًا أن الدولة تضع ملف ريادة الأعمال ضمن أولوياتها في إطار برنامج التحول الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة حتى عام 2030.

وأضاف أن المرحلة المقبلة ستشهد تسارعًا في خطوات دعم هذا القطاع، نظرا إلى أن غالبية العاملين فيه من الشباب، مؤكدا حرص الحكومة على دعمهم والتعامل مع شواغلهم، بمشاركة الوزراء ورئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، ومشددا على دعمه للشباب في هذا الملف.