مدبولي: نسعى لتوثيق 12 عامًا من الإنجازات في مختلف قطاعات الدولة وعلى أرض مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أهمية توثيق ما شهدته مصر على مدار 12 عامًا، واستعراض ما تحقق من إنجازات وتغييرات في مختلف قطاعات الدولة وعلى امتداد الجمهورية.

احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر

وقال مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، إنه سيحاول توثيق ما دار وما شهدته البلاد خلال هذه السنوات، مشيرًا إلى أن المهمة صعبة للغاية، نظرًا إلى اتساع نطاق ما تحقق وتعدد المجالات التي شهدت أعمالًا ومشروعات وتطورات.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء أن الإنجازات التي تحققت لم تقتصر على مكان واحد أو قطاع بعينه، وإنما امتدت إلى جميع قطاعات الدولة ومختلف المناطق على أرض مصر، وهو ما يستدعي توثيق هذه المرحلة بصورة شاملة، حتى تكون تفاصيلها متاحة أمام الأجيال الحالية والقادمة.

الحفاظ على سجل واضح للأحداث والتطورات

وشدد مدبولي على أهمية الحفاظ على سجل واضح للأحداث والتطورات التي شهدتها البلاد، بما يساعد على التعرف على طبيعة المرحلة التي مرت بها مصر، وما تحقق خلالها في مختلف المجالات.