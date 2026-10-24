مدبولي: التاريخ لا ينسى ما شهدته مصر.. وأحداث 2011 يجب أن تبقى حاضرة أمام الأجيال الجديدة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توثيق الأحداث التي مرت بها مصر يمثل أهمية كبيرة، خاصة للأجيال الجديدة التي لم تعاصر تفاصيل المرحلة التي شهدتها البلاد عام 2011.

الشباب المشاركون في المنتدى

وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن عددًا كبيرًا من الشباب المشاركين في المنتدى يبلغ متوسط أعمارهم نحو 25 عامًا، وكانوا في مرحلة الطفولة خلال أحداث عام 2011، ولم تكن لديهم دراية كاملة بما كانت تمر به البلاد في ذلك الوقت.

وقال رئيس مجلس الوزراء إنه حتى الأجيال الأكبر سنًا، التي عاصرت تلك الفترة، قد تنسى بمرور الوقت طبيعة الأوضاع التي كانت تعيشها مصر، والتحديات التي واجهتها، متسائلًا عن أحوال البلاد آنذاك وما كان يمكن أن يؤول إليه مصيرها.

وأضاف مدبولي أن مصر مرت بمرحلة فارقة، مشيرا إلى أن قرارًا وصفه بالشجاع والتاريخي، وبدعم من الله عز وجل، أسهم في إنقاذ البلاد وإعادتها إلى المصريين.

واختتم رئيس مجلس الوزراء بالتأكيد على أن التاريخ لا ينسى، وأن كل ما شهدته مصر مسجل بالصوت والصورة، بما يتيح للأجيال الجديدة التعرف على حقيقة الأحداث وتفاصيل المرحلة التي مرت بها البلاد.