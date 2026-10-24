مدبولي يروي موقفا عن جودة حياة أسرة بعد الانتقال من عشة في الشرابية للأسمرات

روى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، موقفا عن جودة حياة أسرة بعد الانتقال من عشة في الشرابية للأسمرات.

وقال مصطفى مدبولي، في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر: "بعد إنشاء منطقة الأسمرات نزلت أتفقد المكان واستوقفني طالب عنده 9 سنوات وقلت له أخبارك إيه وهل مبسوط في البيت الجديد؟".

وأضاف مدبولي: "الطفل قال لي أنا كنت من الشرابية أنا والدي ووالدتي وإخواتي، كنا قاعدين في عشة وكنا بنام على الأرض، وقال لي أول مرة أنام على سرير من ساعة ما اتولدت".

وتابع: "لو فخامة الرئيس معلمش حاجة في حياته غير إنه جبر بخاطر الناس اللي كانت عايشة في العشوائيات، ده يكفيه عند ربنا".

وتأثر الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء حديث رئيس الوزراء عن هذا الموقف.