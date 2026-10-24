مدبولي: 39 مدينة جديدة في كل أنحاء الجمهورية.. كل مصر بتتبني النهاردة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء: "اللى اتعمل فى مصر على مدار 5 عقود منذ نهاية السبعينيات 22 مدينة جديدة، النهاردة إحنا عندنا 61 مدينة جديدة. يعني ببساطة شديدة عملنا تم ، وجاري إنشاء 39 مدينة جديدة في كل أنحاء مصر، مفيش تركز في مكان معين. كل مصر بتتبني النهاردة".

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026: "أنا تعمدت ما جبتش صور العاصمة الجديدة ولا العلمين الجديدة، عشان دايمًا دول اللي بيتقالوا، لكن حبيت أوري حضراتكم كل مدن مصر بقى بيتعمل فيها إيه، مش فقط المدن اللي دايمًا بيثار عليها الكلام. ده الشكل مصر اللي اتعمل في خلال هذه الفترة".