مدبولي: رفع عدد المطارات المصرية إلى 23 بطاقة استيعابية 73 مليون راكب سنويًا

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت خطة واسعة لتطوير المطارات ورفع كفاءتها التشغيلية، بالتوازي مع التوسع في إنشاء مطارات جديدة، بما يدعم حركة النقل الجوي والسياحة ويعزز قدرة مصر على استقبال المزيد من المسافرين.

احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر

وأوضح مدبولي، خلال احتفالية اختتام فعاليات منتدى مصر، أن عدد المطارات المصرية ارتفع من 19 مطارًا كانت تستوعب نحو 53 مليون راكب، إلى 23 مطارًا بطاقة استيعابية تصل إلى 73 مليون راكب.

وقال رئيس مجلس الوزراء إن جهود الدولة لم تقتصر على إنشاء أربعة مطارات جديدة، بل شملت أيضًا تطوير المطارات الـ19 التي كانت موجودة بالفعل، بهدف تحديث بنيتها الأساسية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين.

خطة لتحديث منظومة المطارات المصرية

واستعرض مدبولي نماذج من مشروعات التطوير، من بينها مطار شرم الشيخ الدولي ومطار سفنكس ومطار العريش ومطار برج العرب بالإسكندرية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة لتحديث منظومة المطارات المصرية، وتزويدها بالتكنولوجيا اللازمة لمواكبة متطلبات التشغيل الحديثة.

وأضاف أن تطوير المطارات يمثل جزءًا من خطة أوسع لربط مصر داخليًا وخارجيًا، بالتكامل مع مشروعات السكك الحديدية والطرق والموانئ البحرية والبرية والمناطق اللوجستية، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز حركة التجارة والسياحة.

تهيئة الظروف المناسبة لاستغلال المناطق الواعدة اقتصاديًا

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أن تطوير البنية الأساسية يستهدف تهيئة الظروف المناسبة لاستغلال المناطق الواعدة اقتصاديًا، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والإنتاج، بما يتناسب مع احتياجات الدولة خلال المرحلة المقبلة.