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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: لو الرئيس السيسي معملش حاجة غير إنه جبر بخاطر الناس اللي كانت في العشوائيات ده يكفيه عند ربنا

مصطفى مدبولي
مصطفى مدبولي
هاني حسين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بالقضاء على العشوائيات والمناطق غير الآمنة.

وقال مصطفى مدبولي في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر، :"لو فخامة الرئيس معملش حاجة في حياته غير إنه جبر بخاطر الناس اللي كانت عايشة في العشوائيات ده يكفيه عند ربنا".

وتابع مدبولي:" الرئيس السيسي وجه بتطوير شبكة الطرق والخدمات ومصر أصبحت أكثر اتصالا وترابطنا وأصبح لدينا 31 الف كيلو متر من الطرق عبارة عن 7500 كيلو متمر جدد و10 آلاف كيلو متر طرق تم تطويرهم".

وأكمل مدبولي:" نفذنا 19 محور على نهر النيل وتم تطوير وتوسعة الطريق الدائري وتم تطوير ورفع كفاءة طريق السويس  وأصبح شريان تنمية لمصر ".

وتابع مدبولي:" تم إضافة 5 انفاق جديدة لربط سيناء بباقي الجمهورية وكل نفق قادر على عبور 50 الف عربية وتم اختصار مسافة العبور لسيناء إلى  15 دقيقة فقط وتم إنشاء 17 كوبري عائم لربط سيناء بالوادي".

وأكمل مدبولي:" ورجعنا خط الفردان دير العبد مرورا بالعريش إلى طابا بتواجد شبكة تتجاوز 450 كليو سكك حديد في سيناء".

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