مدبولي: إضافة 5 أنفاق جديدة و17 كوبري عائما لربط سيناء بباقي الجمهورية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أنه تمت إضافة 5 انفاق جديدة لربط سيناء بباقي الجمهورية، وكل نفق قادر على استيعاب 50 ألف سيارة، وتم اختصار مسافة العبور لسيناء إلى 15 دقيقة فقط.

وقال مصطفى مدبولي، في كلمته في الجلسة الختامية لمنتدى مصر: "تم إنشاء 17 كوبري عائما لربط سيناء بالوادي".

وأضاف: "ورجعنا خط الفردان دير العبد مرورا بالعريش إلى طابا بتواجد شبكة تتجاوز 450 كيلو سكك حديد في سيناء".

وتابع مدبولي: "نفذنا 19 محورا على نهر النيل، وتم تطوير وتوسعة الطريق الدائري، وتم تطوير ورفع كفاءة طريق السويس وأصبح شريان تنمية لمصر".