متنسوش.. الرئيس السيسي: يا شعب مصر خلوا بالكم من مصر

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حديثه للمصريين قائلا:" يا شعب مصر متنسوش خلوا بالكم من مصر".

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر واجهت منذ عام 2011 تحديات استثنائية ولحظات فارقة في تاريخها الحديث، اقتربت خلالها الدولة من حافة السقوط والانهيار، مشيرًا إلى أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها كان تحديًا كبيرًا خلال تلك المرحلة.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في الحفل الختامي لمنتدى مصر 2026، إن الدولة واجهت منذ توليه المسئولية عام 2014 تحديات كبيرة، شملت التصدي للإرهاب، والحفاظ على مؤسسات الدولة، والاستجابة لتطلعات الشعب المصري وآماله المشروعة.

وأضاف أن التحديات لم تقتصر على الجوانب الأمنية، بل امتدت إلى ضرورة إعادة بناء البنية التحتية، ورفع كفاءة الخدمات العامة، والتعامل مع المشكلات المزمنة والمتوارثة، إلى جانب إصلاح الجهاز الإداري والحكومي.

