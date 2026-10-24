الرئيس السيسي: أنجزنا ما لم يتحقق خلال عقود طويلة.. ونتطلع إلى مستقبل مشرق لمصر

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة المصرية تبذل كل جهد ممكن؛ للحفاظ على الوطن وتعزيز أركانه وصون مقدراته، والعمل من أجل مستقبل مشرق تتطلع إليه مصر بعزم وإخلاص.

إنجازات غير مسبوقة بالأرقام

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية ختام فعاليات منتدى مصر، إن ما تحقق على أرض الوطن من إنجازات غير مسبوقة جرى استعراضه بالأرقام والحقائق، وهي إنجازات ما كان لها أن تتحقق خلال عقود طويلة.

وأضاف الرئيس أن المنتدى شهد حوارًا ثريًا وبناءً، جرى خلاله الاستماع إلى الآراء والمقترحات والأفكار التي تسهم في وضع رؤية لمستقبل الوطن.

وأوضح أنه حرص على عقد المنتدى؛ حتى يدرك الجميع حجم الجهد الذي بُذل وما زال يُبذل من أجل مصر، وما تتطلع الدولة إلى تحقيقه مستقبلًا، في ظل مشاركة جماعية تضع كل فرد أمام مسؤولياته.

وشدد الرئيس السيسي على أن الوطن يقوم على أبنائه، وأن الحفاظ عليه والتمسك باستقراره والمشاركة في رسم مستقبله مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الجميع.