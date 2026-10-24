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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

66 تكليفًا وقرارًا.. متحدث مجلس الوزراء يكشف عن خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026

متحدث مجلس الوزراء يكشف خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
متحدث مجلس الوزراء يكشف خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026
شيماء جمال

قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة تستعد لبدء تنفيذ التكليفات والتوصيات التي خرج بها منتدى مصر 2026، مشيرًا إلى أن عدد التكليفات والقرارات الصادرة عن المنتدى يبلغ 66 تكليفًا وقرارًا، يتضمن كثير منها مستهدفات وأطرًا زمنية واضحة.


وأضاف عادل، خلال مداخلة مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أن المنتدى استهدف إتاحة مساحة حقيقية للمصارحة وعرض أوضاع الدولة المصرية وما تحقق من إنجازات، إلى جانب مناقشة التحديات واقتراح توصيات وخطوات للتحرك خلال الفترة المقبلة.


وأوضح أن التكليفات التي أعلنها الرئيس، واستعرضها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تمثل جانبًا كبيرًا منها مخرجات أيام العمل الستة للمنتدى، إذ شهدت الجلسات وورش العمل مناقشات شارك فيها خبراء وممثلون عن الحكومة والمجتمع المدني، بهدف الوصول إلى توصيات عملية.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن المناقشات لم تقتصر على الجلسات الحوارية المعلنة، بل شملت أيضًا ورش عمل متخصصة ناقشت عددًا من الملفات، وانتهت إلى مقترحات رفعت إلى الرئيس، وصدر في ضوئها عدد من التكليفات.

وأشار إلى أن هذه التكليفات تغطي أكثر من 20 قطاعًا ومحورًا من محاور عمل الحكومة، وتتضمن مستهدفات محددة وجداول زمنية للتنفيذ، بما يساعد على متابعة التقدم في الملفات المختلفة خلال الفترة المقبلة.

وأكد عادل أن الحكومة ستبدأ اتخاذ إجراءات تنفيذ التكليفات، وفقًا لتوجيهات الرئيس، على أن تستعرض شهريًا أحد المحاور، مع توضيح ما تم إنجازه والمستهدفات المقررة وما تحقق منها، بما يتيح متابعة تنفيذ التوصيات بصورة دورية.

مجلس الوزراء منتدى مصر 2026 الحكومة مصطفى مدبولي الرئيس

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