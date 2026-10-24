مدبولي يعلن إطلاق تطبيق إلكتروني للمصريين بالخارج لتيسير حصولهم على الخدمات الحكومية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الحفل الختامي لأعمال «منتدى مصر 2026»، إن توصيات المنتدى تضمنت التوسع في تفعيل الخدمات القنصلية الإلكترونية بجميع البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين المقيمين خارج البلاد، وتيسير حصولهم على الخدمات المختلفة، وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز معاملاتهم.

وأضاف مدبولي أن التوصيات تضمنت إطلاق تطبيق إلكتروني مخصص للمصريين بالخارج، يتيح التعرف على مختلف الخدمات والحوافز والمبادرات المقدمة لهم من جهات الدولة المختلفة، إلى جانب تكليف الوزارات والجهات المعنية بسرعة إتاحة خدماتها من خلال التطبيق، والعمل على تحقيق التكامل بينها، بما يضمن توفير نافذة موحدة للتعامل مع احتياجات المصريين بالخارج.

وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تستهدف تأسيس منظومة متكاملة للاستجابة والتواصل والمشاركة الفاعلة مع المصريين بالخارج، من خلال تفعيل المبادرات والآليات التي تتيح الاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم، ومن بينها مؤتمر «مصر تستطيع»، بما يعزز مشاركتهم في جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشار إلى أنه تقرر تكليف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدراسة استحداث آليات ميسرة للدفع الإلكتروني مقابل الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، سواء داخل مصر أو خارجها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات الحكومية، في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي.