محمود محمد بعد لقائه الرئيس السيسي: نحلم بالحصول على فرص عمل مناسبة

كشف محمود محمد، أحد الشباب من ذوي الإعاقة السمعية، عن تطلعاته إلى الحصول على فرصة عمل مناسبة تضمن له مستقبلًا أفضل، مؤكدًا أن الأشخاص ذوي الإعاقة يواجهون صعوبات كبيرة في الوصول إلى فرص العمل، رغم ما يبذلونه من جهود لتحقيق طموحاتهم.

فرص عمل ومستقبل أفضل

وأضاف «محمود»، خلال لقاء على قناة إكسترا نيوز، أنه يشعر بالفخر بعد لقائه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أنه لم يتخيل يومًا أن يلتقي الرئيس وجهًا لوجه، وهذه اللحظة مثلت مصدر سعادة كبيرة له، فضلًا عن كونها فخرًا لمجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.

وأوضح أنه يتمنى أن يسهم ظهوره في إيصال أصوات الأشخاص الصم وضعاف السمع، وتسليط الضوء على العقبات التي تواجههم، مطالبًا بتوفير فرص عمل حقيقية تتيح لهم المشاركة في المجتمع وتحقيق الاستقلال.



وشدد «محمود» على أهمية إتاحة الترجمة بلغة الإشارة في مختلف الأماكن والخدمات، حتى يتمكن ذوو الإعاقة السمعية من الاستفادة من الخدمات المقدمة لهم بسهولة، مؤكدًا أن اختلاف لغة التواصل لا ينتقص من حقوقهم في العمل والحياة الكريمة.