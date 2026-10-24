رئيس القابضة لمياه الشرب: 99.9% من المياه في مصر مطابقة للمواصفات.. ومياه الحنفية آمنة

أكد المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن 99.9% من مياه الشرب في مصر مطابقة للمواصفات القياسية، مشددًا على أن المياه التي تصل إلى منازل المواطنين آمنة للاستخدام، وتخضع لمراحل متعددة من التنقية لضمان جودتها وسلامتها.

التأكد من مطابقة المياه للمواصفات

وأوضح الشيمي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع على قناة «القاهرة والناس»، أن تنقية مياه نهر النيل تمر بعدة مراحل فنية ورقابية، تستهدف التأكد من مطابقة المياه للمواصفات المعتمدة قبل ضخها إلى شبكات التوزيع ووصولها إلى المواطنين.

وصول مياه مطابقة للمواصفات

وشدد رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي على أن الحفاظ على سلامة مياه الشرب مسؤولية كبيرة تقع على عاتق القائمين على هذا القطاع، مؤكدًا أن ضمان وصول مياه مطابقة للمواصفات إلى المواطنين يمثل أولوية أساسية في منظومة العمل.

وأضاف أن المياه التي تصل إلى المنازل تخضع لإجراءات معالجة وتطهير، موضحًا أن النسبة المتبقية من إجمالي المياه التي لا تندرج ضمن نسبة المطابقة المعلنة تستلزم التعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات المعمول بها.