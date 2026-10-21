لخدمة 250 ألف مواطن.. رئيس مياه الأقصر يتابع تنفيذ مشروع الصرف الصحي بـ10 قرى في إسنا والطود

تفقد المهندس فرج عثمان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أعمال مشروع الصرف الصحي المتكامل بقرى مركزي إسنا والطود، لمتابعة نسب التنفيذ والتأكد من سير العمل وفقا للجدول الزمني المحدد، تمهيدا لدخول المشروع الخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للأهالي.

وشملت الجولة محطة رفع طفنيس شرق وشبكات الصرف الصحي بقرية طفنيس، إلى جانب محطة معالجة الكيمان للصرف الصحي، حيث تابع رئيس الشركة مستجدات الأعمال ومعدلات التنفيذ على أرض الواقع.

وشدد المهندس فرج عثمان على ضرورة تكثيف العمل والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من المشروع، مع مراعاة أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وسرعة تذليل أي معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، بما يضمن دخول المنظومة الخدمة في أقرب وقت ممكن.

ويحظى المشروع بأهمية كبيرة في تطوير خدمات الصرف الصحي بمحافظة الأقصر، إذ يجري تنفيذه بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية، ليستفيد منه نحو 250 ألف مواطن في 10 قرى بمركزي إسنا والطود.

وتضم القرى المستهدفة بمركز إسنا: كيمان المطاعنة، وأصفون، وطفنيس، والغريرة، والشغب، والدبابية، والمعلا، وتوماس 3، إلى جانب قريتي العديسات بحري والعديسات قبلي بمركز الطود.

ويأتي تنفيذ المشروع ضمن جهود الدولة لتطوير البنية التحتية بالقرى، والتوسع في توفير خدمات الصرف الصحي، والارتقاء بمستوى المرافق الأساسية، بما ينعكس على صحة المواطنين والبيئة ويحسن جودة الحياة لأهالي محافظة الأقصر.