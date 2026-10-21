قبل تهريبه للسوق السوداء.. ضبط نصف طن دقيق بلدي مدعم على متن تروسيكل بالأقصر

تمكنت حملة تموينية بمحافظة الأقصر من ضبط نصف طن من الدقيق البلدي المدعم المخصص للمخابز البلدية، محملا على تروسيكل بالمخالفة للقواعد المنظمة لتداول الدقيق المدعم، وذلك قبل تهريبه وإعادة بيعه في السوق السوداء.

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وتكليفات مساعد الوزير لشئون الرقابة ورئيس الإدارة المركزية لشئون الرقابة، وتحت إشراف عبد الرازق محمد الصافي، وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي لكافة صور المخالفات التموينية والتلاعب بالسلع المدعمة.

وقاد الحملة أحمد محمود ربيع، مدير الرقابة التموينية، وعبد العظيم النوبي أبو الوفا، كبير المفتشين، بالاشتراك مع إدارة تموين القرنة برئاسة محمود عبد العال، مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية الدقيق المدعم، والتحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة في الواقعة، مع تحرير محضر جنح بالواقعة، إلى جانب تحرير محاضر لمخالفات تموينية أخرى، شملت غلق مخبز خلال مواعيد العمل الرسمية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وإنتاج خبز ناقص الوزن.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار الحملات الرقابية على المخابز والأسواق، للتأكد من الالتزام بالقرارات التموينية، والحفاظ على الدعم المخصص للمواطنين، ومنع تسريب الدقيق المدعم إلى السوق السوداء.