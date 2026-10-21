مصرع شخص في تصادم سيارتي نقل ثقيل «تريلا» واشتعالهما بالكامل على الطريق الصحراوي الغربي بالأقصر

لقي شخص مصرعه، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل «تريلا» على الطريق الصحراوي الغربي بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، ما أسفر عن اشتعال النيران في السيارتين وحمولتيهما من مواد البناء.

وتلقت مديرية أمن الأقصر إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز إسنا، واندلاع حريق بهما، ووجود حالة وفاة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وجرى التعامل مع الحريق الذي التهم السيارتين بالكامل، فيما أسفر الحادث عن مصرع شخص.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الحادث.