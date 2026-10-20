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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنجاز طبي بالأقصر.. استئصال ورم ليفي بالرحم دون المساس بقدرته على أداء وظيفته

المجمع الطبي بالاقصر
المجمع الطبي بالاقصر
شمس يونس

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والتوليد بمجمع الأقصر الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية، في استئصال ورم ليفي بالرحم، مع الحفاظ على الرحم، في تدخل جراحي استهدف التعامل مع الحالة المرضية دون اللجوء إلى استئصال العضو بالكامل.

وأُجريت الجراحة بنجاح، وغادرت المريضة المجمع الطبي بحالة صحية جيدة، عقب استكمال الرعاية الطبية اللازمة والاطمئنان على حالتها بعد التدخل الجراحي.

وضم الفريق الطبي الدكتورة هدى محمد علي، استشاري النساء والتوليد، والدكتور محمد جابر محمد، والدكتور شريف أحمد محمد، طبيبي النساء والتوليد، فيما تولى أعمال التخدير الدكتور محمد أحمد مصطفى، استشاري التخدير، وشاركت في الرعاية التمريضية الممرضتان سناء لطفي وياسمين محمد.

وأُجريت الجراحة تحت إشراف الدكتور علاء سلطان، استشاري ورئيس قسم النساء والتوليد بالمجمع، وبمتابعة الدكتور محمد العقبي، مدير مجمع الأقصر الطبي.

ويعكس هذا النجاح حرص مجمع الأقصر الطبي على توفير خدمات جراحية متخصصة تتناسب مع احتياجات المرضى، مع إعطاء الأولوية للحلول العلاجية التي تحافظ على الأعضاء ووظائفها الحيوية متى سمحت الحالة الطبية بذلك، ضمن جهود الهيئة العامة للرعاية الصحية لتطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمحافظة الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر الرعاية الصحية

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