من الأقصر إلى أفريقيا.. «شفاء الأورمان» تستضيف 16 طبيبا من 8 دول للتدريب على جراحات الأورام

استضافت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، ورشة عمل دولية متخصصة خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2026، بمشاركة 16 طبيبا وجراحا من 8 دول أفريقية، بهدف تبادل الخبرات الطبية والتدريب على أحدث التقنيات المستخدمة في جراحات الأورام.

وتستهدف الورشة نقل الخبرات الجراحية المتقدمة إلى الكوادر الطبية الأفريقية، من خلال برنامج تدريبي يجمع بين المحاضرات العلمية والتطبيقات العملية داخل غرف العمليات، إلى جانب التعرف على أحدث الأساليب الجراحية وبروتوكولات العلاج المتبعة في التعامل مع مرضى الأورام.

وتتضمن فعاليات الورشة جلسات علمية متخصصة وتدريبات عملية تتيح للأطباء المشاركين الاطلاع على التجارب الطبية المصرية، وتبادل المعرفة مع الفرق الجراحية بالمستشفى، بما يسهم في تطوير مهاراتهم المهنية ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى السرطان بمختلف دول القارة الأفريقية.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن استضافة هذه الورشة الدولية تأتي ضمن رؤية المؤسسة لتعزيز دورها في التدريب الطبي ونقل المعرفة، وترسيخ مكانة صعيد مصر كمركز إقليمي لتبادل الخبرات وتأهيل الكوادر الطبية من الدول الأفريقية.

وأضاف أن نقل الخبرات الجراحية المتقدمة إلى الأطباء الأفارقة يمثل مسؤولية إنسانية ومهنية، تستهدف دعم قدرات المنظومات الصحية بالقارة، والمساهمة في تحسين مستوى الرعاية المقدمة لمرضى الأورام، من خلال تأهيل الأطباء وتمكينهم من الاستفادة من أحدث الممارسات الطبية.

وتعكس الورشة حرص مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر على توسيع نطاق التعاون الطبي مع الدول الأفريقية، من خلال الجمع بين تقديم الخدمات العلاجية والمشاركة في إعداد كوادر طبية مؤهلة، بما يدعم جهود تطوير علاج الأورام وتعزيز تبادل الخبرات على المستويين الإقليمي والدولي.