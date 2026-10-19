لتحقيق رؤية مصر 2030.. توفير مصادر رزق دائمة لـ 197 أسرة بالأقصر

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الأقصر، عن تسليم 197 كشكاً لأهالي القرى والنجوع بمختلف مراكز المحافظة لتوفير مصدر رزق دائم ومستدام لهم.

وأكد محمد حسين بغدادي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، أن المديرية تتعاون وتتكاتف مع كافة مؤسسات المجتمع المدني، وعلى رأسها جمعية الأورمان، لدعم الفئات الأكثر احتياجاً تنفيذاً لتعليمات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الدعم المقدم لم يقتصر على تسليم جسم الكشك فقط، بل شمل تجهيزه بالكامل بالأجهزة؛ حيث تم تسليم ثلاجة وتوصيل كافة المرافق والكهرباء، بالإضافة إلى تقديم بضائع أولية لضمان بدء المشروع فوراً وتوفير دخل دائم للأسر المستفيدة.

وأضاف «شعبان» أن اختيار الحالات المستحقة يتم وفق أبحاث ميدانية دقيقة وبالتنسيق التام مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الأرامل، وأصحاب العجز، والأسر الأولى بالرعاية، لتحويلهم من دائرة الاحتياج إلى الإنتاج والاعتماد على النفس.