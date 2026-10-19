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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تموين الأقصر: طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تموين الأقصر: طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
تموين الأقصر: طرح 30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مبادرة الوزارة لتخفيف الأعباء عن المواطنين
شمس يونس

أعلن المهندس عبد الرازق الصافي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، استمرار تنفيذ مبادرة وزارة التموين لطرح 30 سلعة غذائية واستهلاكية بأسعار مخفضة، من خلال المنافذ المشاركة بالمحافظة، في إطار جهود الدولة لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة وزيادة المعروض بالأسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالأقصر أن المبادرة تأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، مؤكدا استمرار ضخ السلع بالمنافذ التابعة للشركة المصرية لتجارة الجملة بالأقصر ومراكزها، إلى جانب المنافذ الأخرى المشاركة، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

وأشار إلى استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من توافر السلع بالكميات المناسبة، والالتزام بالأسعار المعلنة، ومراجعة جودة المنتجات المطروحة، بما يضمن تحقيق المستهدف من المبادرة وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر.

وفي السياق ذاته، تتابع غرفة العمليات المركزية بوزارة التموين، برئاسة الوزير، انتظام تنفيذ المبادرة في مختلف المنافذ المشاركة، ورصد أي معوقات قد تؤثر على توافر السلع أو الالتزام بأسعارها، وسرعة التعامل مع الملاحظات الواردة بشأنها.

وتشمل قائمة السلع المطروحة السكر المعبأ بسعر 25 جنيها للكيلو، والأرز المعبأ بسعر 25 جنيها للكيلو، والدقيق المعبأ بسعر 20 جنيها للكيلو، والزيت الخليط عبوة 700 مل بسعر 50 جنيها، والمكرونة وزن 350 جراما بسعر 9 جنيهات، والصلصة وزن 300 جرام بسعر 14 جنيها، والشاي الناعم وزن 40 جراما بسعر 5 جنيهات.

كما تضم القائمة الجبنة البيضاء المعبأة بأوزان مختلفة، بسعر 5 جنيهات لعبوة 80 جراما، و7 جنيهات لعبوة 125 جراما، و14 جنيها لعبوة 250 جراما، إلى جانب الحلاوة الطحينية السادة وزن 40 جراما بسعر 4 جنيهات، والمربى وزن 300 جرام بسعر 20 جنيها، واللبن كامل الدسم عبوة لتر بسعر 44 جنيها، واللبن البودرة وزن 100 جرام بسعر 25 جنيها.

وتشمل السلع أيضا المسلى الصناعي بسعر 40 جنيها لعبوة 350 جراما، و70 جنيها لعبوة 700 جرام، وملح الطعام وزن 300 جرام بسعر جنيه و50 قرشا، والتونة المفتتة وزن 140 جراما بسعر 24 جنيها، ومرقة الدجاج «8 مكعبات» بسعر 13 جنيها.

وتضم القائمة كذلك العدس الأصفر وزن 500 جرام بسعر 22 جنيها و50 قرشا، والعدس بجبة بسعر 20 جنيها، واللوبيا بسعر 26 جنيها و50 قرشا، والفول بسعر 16 جنيها و50 قرشا، والخل تركيز 5% عبوة 900 مل بسعر 10 جنيهات.

وفيما يتعلق بالسلع الاستهلاكية، تتضمن المبادرة مسحوق الغسيل اليدوي وزن 60 جراما بسعر 4 جنيهات و50 قرشا، وسائل غسيل الأواني بأوزان من 70 إلى 80 جراما بسعر 3 جنيهات، وصابون التواليت وزن 125 جراما بسعر 14 جنيها، ومسحوق الغسيل اليدوي وزن 800 جرام بسعر 33 جنيها، ومسحوق الغسيل الأوتوماتيك بالوزن نفسه بسعر 45 جنيها، فضلا عن البسكويت السادة أو بالملح بسعر جنيهين للقطعة.

وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية إتاحة السلع ضمن المبادرة من خلال 284 منفذا على مستوى الجمهورية، مع التوسع في قنوات التوزيع وتكثيف المتابعة لضمان انتظام طرح المنتجات بأسعار مخفضة، بما يدعم استقرار الأسواق ويعزز قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.

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