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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عماري ويسي يفتتحان "قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعـاون الدولي 2026" بالأقصر

الدورة الـ28 تحت شعار «تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. تكتلات دولية»
الدورة الـ28 تحت شعار «تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. تكتلات دولية»
أ ش أ

افتتح محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، والدكتور هدي يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب قمة «الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي» في الدورة الـ28 تحت شعار «تكامل اقتصادي.. استثمار وفرص.. تكتلات دولية» التي ينظمها الاتحاد، خلال الفترة من 19 إلى 22 أكتوبر الجاري برعاية جامعة الدول العربية.

وبدأ انطلاق القمة بافتتاح معرض المشروعات والمنتجات الدولي المصاحب لقمة الاستثمار.

وأكدت الدكتورة هدى يسي رئيس اتحاد المستثمرات العرب ورئيس القمة - في كلمتها - أن القمة تأتي في عالم يشهد متغيرات اقتصادية وجيوسياسية متسارعة، تجعل التكامل الاقتصادي ضرورة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات.

وقالت إن الاتحاد يسعي من خلال القمة إلى تحويل العلاقات العربية والإفريقية والدولية إلى شراكات استثمارية وتجارية حقيقية، وتعزيز التعاون مع تحالف البريكس إليانز للمشروعات الاستراتيجية وشركائها فالاستفادة من الفرص المتاحة تجاريا واستثماريا وتكنولوجيا.

وأكدت ضرورة الاهتمام بالمواد الخام التى تنعم بها دول القارة الإفريقية، وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة مضافة أعلى. حيث نهدف أن تتحول اللقاءات إلى مشروعات ملموسة واتفاقيات تعاون.

وأشارت إلى أنه انطلاقًا من الإيمان بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالإنسان، نولي اهتمامًا خاصًا بالشباب وريادة الأعمال، من خلال دعم الابتكار وربط الأفكار بفرص التمويل والأسواق.

وأوضحت أن القطاع الصحي يمثل أحد أهم مجالات الاستثمار؛ لذا نسعى إلى دعم تطوير الخدمات الصحية وتشجيع الاستثمار في التكنولوجيا الطبية، فالدول لا تبني اقتصادًا قويًا إلا بإنسان صحيح قادر على العمل والإنتاج.

وتحظي القمة تحظى بـرعاية ومشاركة العديد من الجهات الرسمية من بينها جامعة الدول العربية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة المالية، وزارة الصناعة، وزارة السياحة والأثار، وزارة التضامن الاجتماعي، تحالف بريكس إليانز للمشروعات الإستراتيجية، محافظة الأقصر، هيئة تنشيط السياحة المصرية، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة الدكتور هدي يسى رئيس اتحاد المستثمرات العرب الدورة الـ28 تحت شعار «تكامل اقتصادي استثمار وفرص تكتلات دولية»

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