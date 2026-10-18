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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

يوم للفرح والدعم النفسي.. «شفاء الأورمان» بالأقصر تنظم احتفالية للأطفال محاربي السرطان

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بالتعاون مع مبادرة «شباب الأقباط بالصعيد»، حفلا
نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بالتعاون مع مبادرة «شباب الأقباط بالصعيد»، حفلا
شمس يونس

نظمت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، بالتعاون مع مبادرة «شباب الأقباط بالصعيد»، حفلا ترفيهيا للأطفال المرضى، بهدف تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم، ومساعدتهم على تجاوز الضغوط المصاحبة لرحلة العلاج، في أجواء اتسمت بالبهجة والتفاعل.

وتضمن الحفل مجموعة من الفقرات الترفيهية التي استهدفت إدخال السعادة إلى نفوس الأطفال وأسرهم، ومنح الصغار فرصة للاستمتاع بأوقات مختلفة بعيدا عن أجواء الفحوصات والجلسات العلاجية، وسط تفاعل من الحضور ومشاركة أسر المرضى.

وأشاد عدد من أولياء الأمور باهتمام المستشفى بتنظيم الفعاليات الترفيهية إلى جانب الرعاية الطبية، مؤكدين أن هذه الأنشطة تسهم في تحسين الحالة المعنوية للأطفال وتخفيف الضغوط النفسية التي تواجههم خلال رحلة العلاج، كما أعربوا عن تقديرهم للخدمات الطبية المقدمة بالمجان، وما تمثله من دعم للمرضى وأسرهم.

من جانبه، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أهمية تعزيز الشراكة المجتمعية مع مؤسسات المجتمع المدني والفرق الشبابية، مشيدا بمشاركة «شباب الأقباط بالصعيد» في تنظيم الحفل، وما تعكسه هذه المبادرة من روح التعاون والتكافل المجتمعي.

وأوضح فؤاد أن الدعم النفسي يمثل جانبا مهما من منظومة رعاية الأطفال المصابين بالسرطان، إلى جانب العلاج الطبي، لما له من دور في تعزيز معنوياتهم ومساندتهم خلال مراحل العلاج المختلفة، مؤكدا استمرار المؤسسة في تقديم خدماتها العلاجية بالمجان، والعمل على توفير أوجه الرعاية والدعم للمرضى وذويهم.

وتحرص مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر على تنظيم أنشطة وفعاليات إنسانية وترفيهية تستهدف مساندة الأطفال المرضى، في إطار مفهوم الرعاية المتكاملة الذي يجمع بين العلاج الطبي والاهتمام بالجوانب النفسية والاجتماعية للمرضى.

الاقصر أخبار الاقصر شفاء الاورمان

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