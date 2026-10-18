بتكنولوجيا حديثة.. آثار الأقصر تستخدم جهازا يعمل بالطاقة الشمسية لحماية معبد هابو من الطيور

بدأت منطقة آثار الأقصر استخدام جهاز حديث لطرد الطيور بالموجات فوق الصوتية داخل معبد هابو بالبر الغربي، في خطوة تستهدف الحفاظ على سلامة الموقع الأثري والحد من التأثيرات التي قد تسببها الطيور والحيوانات على مكوناته.

وتابع الدكتور عبد الغفار وجدي، مدير عام آثار الأقصر، أعمال استخدام جهاز VOSS.SONIC 2000، بمرافقة الدكتور بهاء عبد الجابر، مدير آثار البر الغربي، والأستاذ سعدي، مدير الترميم.

ويعمل الجهاز بالطاقة الشمسية، معتمدا على الموجات فوق الصوتية لإبعاد الطيور، بما يدعم جهود حماية الآثار باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة، دون الحاجة إلى تدخل مباشر في العناصر الأثرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحفاظ على المواقع الأثرية بالأقصر وصون قيمتها التاريخية، مع الاهتمام بتطبيق حلول تراعي طبيعة المعالم الأثرية وتحافظ على مظهرها الحضاري.