مدير آثار الأقصر يبحث مع منظومة الأمن بأرمنت تعزيز إجراءات تأمين المواقع الأثرية

عقد الدكتور عبد الغفار محمد وجدي، مدير عام آثار الأقصر، اجتماعا مع منظومة الأمن بمنطقة آثار أرمنت، لبحث آليات تعزيز التأمين بالمواقع الأثرية، وتكثيف التنسيق المشترك للحفاظ على الآثار وحمايتها من أي تجاوزات.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون بين العاملين بالمنطقة الأثرية وأفراد الأمن، ومناقشة المعوقات التي قد تواجه سير العمل، والعمل على تذليلها، بما يضمن إحكام إجراءات التأمين وتوفير بيئة آمنة لأداء المهام الأثرية.

وشدد الاجتماع على أهمية الالتزام بالتعليمات المنظمة للعمل، واستمرار التنسيق بين الجهات المعنية، بما يدعم جهود حماية المواقع الأثرية وصون التراث الحضاري المصري، والحفاظ عليه باعتباره إرثا تاريخيا للأجيال القادمة.