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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

ورشة أسس الإخراج المسرحي تواصل فعاليتها في ثقافة الأقصر

ورشة أسس الإخراج المسرحي تواصل فعاليتها بثقافة الأقصر
ورشة أسس الإخراج المسرحي تواصل فعاليتها بثقافة الأقصر
شمس يونس

تتواصل بمحافظة الأقصر فعاليات ورشة «أسس الإخراج المسرحي»، التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن برنامج تدريبي يستهدف 506 مخرجين من المتقدمين بمشروعات نوادي المسرح للموسم الحالي بمختلف المحافظات، بهدف تطوير مهاراتهم الفنية وتعزيز قدراتهم في إعداد العروض المسرحية.

وتقام الورشة برعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، وبرئاسة الفنان هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ضمن أنشطة وزارة الثقافة.

وشهد اليوم الثالث من الورشة مناقشة محور «التكوين البصري والسينوغرافيا.. تحويل الرؤية الإخراجية إلى خشبة المسرح»، حيث استعرض المخرج المسرحي علي عثمان مجموعة من الأسس الفنية المرتبطة بتشكيل الفضاء المسرحي، وتقسيم خشبة المسرح، واتجاهات الممثل وأوضاعه، إلى جانب تكوين الكتل البشرية ودلالاتها داخل العرض.

وتطرق التدريب إلى دور الإضاءة ووظائفها ودلالاتها ومساقطها، وكيفية صناعة الصورة المسرحية بصورة جمالية لا تتعارض مع المعنى الدرامي، فضلا عن أهمية الصوت في بناء العرض، والتمييز بين الموسيقى والمؤثرات الصوتية، ومتى يصبح الصوت عنصرا من عناصر السينوغرافيا.

واختتمت فعاليات اليوم بمشاهدة نماذج من عروض مسرحية عالمية ولوحات تشكيلية، وتحليل عناصرها البصرية والفنية، بما يسهم في تنمية الحس الجمالي لدى المشاركين وتوسيع مداركهم الإخراجية.

وتنفذ الورشة من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للمسرح، وإدارة نوادي المسرح، بإقليم جنوب الصعيد الثقافي، بإدارة محمود عبد الوهاب، وفرع ثقافة الأقصر، بإدارة محمد رجب، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 أكتوبر الجاري، في إطار جهود الهيئة لتطوير التجارب المسرحية الشابة والارتقاء بمستوى المخرجين المشاركين.

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