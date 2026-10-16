«القومي للترجمة» يشارك في معرض الأقصر الخامس للكتاب

يشارك المركز القومي للترجمة، برئاسة الدكتور محمد نصر الدين الجبالي، في معرض الأقصر الخامس للكتاب، الذي تستضيفه مكتبة مصر العامة بالأقصر خلال الفترة من الأحد 18 أكتوبر وحتى الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، بأكثر من 100 كتاب من أحدث وأبرز إصداراته في مختلف مجالات المعرفة، مع خصم 25٪ على الإصدارات المشاركة.

وذكر المركز – في بيان اليوم الجمعة - أن إصدارات المركز المشاركة تتنوع بين كتب التاريخ والفلسفة والعلوم السياسية والأدب والعلوم الإنسانية، لتقدم للقارئ باقة ثرية من الموضوعات التي تتباين في أسئلتها ومناهجها، وتلتقي في قدرتها على توسيع آفاق التفكير وفتح مسارات جديدة لفهم الإنسان والعالم.

وتضم قائمة الإصدارات المشاركة مجموعة من العناوين البارزة، من بينها «المفاهيم الأساسية في مناهج البحث العلمي»، و«مذكرات سكرتير نابليون»، و«الوجيز في علم السياسة المقارن»، و«مصر ما بعد كرومر»، و«التاريخ الإجرامي للجنس البشري»، و«الذراع المقطوعة وحكايات أخرى عن الحرب»، و«علوم مصر القديمة» بجزأيه، و«أصول السياسة»، و«اختلاف الليل والنهار»، و«كتاب الرؤيا»، و«كانيك.. أيطوة بطل من المايا»، و«تاريخ بني إسرائيل»، و«ممارسة العلم في ضوء الفلسفة»، و«رسائل ابن البيطار»، و«هيباتيا»، و«دراسات عن المماليك في مصر»، و«الحياة اليومية في مصر القديمة»، و«دنشواي.. فاجعة إنسانية وفزاعة استعمارية»، و«رؤى مصرية سابقة على فكر نيتشه»، إلى جانب عناوين أخرى في مجالات معرفية متنوعة.