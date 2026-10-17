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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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وكيل تعليم الأقصر: المصداقية أساس النشر عبر الصفحات الرسمية

وكيل تعليم الأقصر: المصداقية أساس النشر عبر الصفحات الرسمية
وكيل تعليم الأقصر: المصداقية أساس النشر عبر الصفحات الرسمية
شمس يونس

عقد أسامة حمدان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، اجتماعاً بمسئولي العلاقات العامة والإعلام بالمديرية والإدارات التعليمية، بحضور خالد سليم مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

حيث تناول اللقاء سبل الارتقاء بالأداء الإعلامي، وتعزيز التنسيق بين فرق العمل بمختلف الإدارات، بما يضمن توحيد الرسالة الإعلامية وإبراز الأنشطة والجهود التعليمية على نحو يعكس حقيقتها.

وأوضح حمدان ، أن مسؤولي العلاقات العامة والإعلام يمثلون حلقة وصل مهمة بين المؤسسات التعليمية والمجتمع، من خلال توثيق الفعاليات والأنشطة والمبادرات التربوية، والتعريف بالقرارات والتعليمات الوزارية، وإظهار النماذج الإيجابية والجهود التي تبذلها المدارس والإدارات التعليمية، مثمنًا ما تتمتع به فرق العلاقات العامة والإعلام بالأقصر من نشاط وفاعلية في أداء مهامها.

وأكد وكيل الوزارة، على ضرورة مراجعة المحتوى الإعلامي والتثبت من صحة المعلومات قبل نشرها، مع الالتزام بأن يكون ما يُنشر عبر صفحات الإدارات والمدارس مرتبطًا بالأنشطة والفعاليات التي تنفذها المؤسسات التعليمية بالفعل، أو بالتعليمات والفعاليات الصادرة عن المديرية والإدارات، بما يحافظ على مهنية المنصات الرسمية ويحول دون تداول معلومات غير دقيقة.

كما وجّه بالرجوع إلى الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عند تناول الأخبار والقرارات والفعاليات الوزارية وإعادة نشرها، باعتبارها المصدر الرسمي للمعلومات، بما يضمن سلامة المحتوى المنشور ودقة نقله.

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